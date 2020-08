Nem meglepő, de az indiánok már akkor ismerték és fogyasztották a maté teát, amikor mi még a kanyarban sem voltunk. Ez is alátámasztja, hogy ez a tea bizony tudhat valamit, hiszen szabadon terem a természetben és az őseink is előszeretettel fogyasztották.

A yerba maté egy szabadon termő növény, melynek leveléből és szárából egyaránt készítenek teát. A Latin-amerikai országokban nagyon elterjedt, de az elmúlt években Európában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. De vajon mit tud a maté, ami miatt ilyen sokan szeretik?

1. Élénkít

Sokan tudják, hogy a benne lévő nagy mennyiségű koffein, teobromin és teofillin miatt kifejezetten élénkítő hatást gyakorol a szervezetre. Serkenti a központi idegrendszer működését is, javítja a szellemi képességeket, illetve fokozza a szívműködést és a légzőrendszer működését is. Ugyan nincs benne annyi koffein, mint a kávéban, cserébe viszont nemcsak a koffein hatása érvényesül a matéban, hanem a benne lévő cseranyagoké, szaponinoké és flavonoidoké is, mert ezek módosítják a koffein hatását.

2. Segít a fogyásban

Talán ez az egyik legnépszerűbb tulajdonsága, ami miatt sok ember kedvenc itala lett. A testsúlycsökkentésben oly módon játszik szerepet, hogy jelentősen késlelteti a gyomor kiürülését, ennek köszönhetően tovább érezhetjük jóllakottnak magunkat. Az energiafokozó hatása révén pedig segíthet a jobb sportteljesítmény elérében, több kalóriát és zsírt égethetünk el, ezáltal elősegítheti a diéták hatékonyságát.

3. Ellát ásványi anyagokkal

Vitaminok és ásványi anyagok tekintetében a maté egy valóságos jolly joker. Kalcium, vas, magnézium, foszfor, szelén, cink, kálium, és mangán is található benne, ezek pedig mind nagyon fontosak a szervezetnek, különösen az anyagcsere folyamatokhoz. A maté elképesztően gazdag vitaminok tekintetében is, ami számunkra létfontosságú, hiszen vitaminok előállítására a szervezet nem képes, így azokat az élelmiszereink által tudjuk bevinni a szervezetünkbe.

A maté tartalmazza az A-, C-, E-, B1-, B2-, B3-, B5-, B-komplex vitaminokat. Hatékonyan fellép a különféle kardiovaszkuláris és rákos megbetegedésekkel, ugyanis kiemelendően magas antioxidánstartalommal és polifenoltartalommal bír, ezek pedig segítenek nekünk megbirkózni a káros szabad gyökökkel, melyek a fenti betegségek kiváltó okai. Olyan anyagokat nem tartalmaz, amelyeket ne lehetne beszerezni máshonnan, viszont nagyobb koncentrációban tartalmaz sokféle mikro- és makroelemet.