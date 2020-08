Mi is megírtuk, hogy Köllő Babett mellimplantátumát cserélni kellett . 95 percen át volt a műtőben, most elmesélte, hogy élte meg.

A luxusfeleség műtéte komplikációmentesen zajlott, csupán egy napot töltött kórházban, azóta otthonában lábadozik. A Ripostnak mesélt a beavatkozásról.

Múlt hét hétfőn volt a műtétem. Másfél órát, körülbelül kilencvenöt percet feküdtem a műtőasztaltalon. Jól vagyok, lábadozom. A varratszedésem még hátravan. Sokat fekszem otthon, pihenek. Ez most nagyon fontos! Most éppen kötözésről jövök, szóval alakulunk. Az a lényeg, hogy túl vagyok rajta, és tök jól vagyok - mondta Köllő Babett, majd a részletekkel folytatta.

"Ez egy mindössze huszonnégy órás történet volt. A műtét után egy estét töltöttem a kórházban. Az első nap volt a legkeményebb, nyilván voltak fájdalmaim, de ez természetes. Igazság szerint az első huszonnégy óra az, ami kellemetlen, de napról napra jobb. Kaptam antibiotikumot, fájdalomcsillapítót és a trombózisveszély miatt kompressziós harisnyát, valamint injekciót, véralvadásgátlót, amivel naponta szúrnom kell magam. (...) Eggyel nagyobbat kellett berakni, hiszen egyrészt az előzőek helyet is csináltak és ahhoz, hogy ne lógjon, valamint minden a helyére kerüljön odabent, szükség volt a nagyobb méretre. Én azért végigcsináltam egy terhességet, a bőr meg volt picikét már nyúlva. Igazából külső szemlélőnek nem látványos, nem is tűnik fel. Sőt, én sem érzem, hogy nagyobb. Az elmúlt tizenkét évben változtak az implantátumok formái, ezek már harminc százalékkal könnyítettek, szóval egyáltalán nem tűnik fel nekem sem."