Beszűrődő zajokNyáron sokan alszunk nyitott ablaknál, hiszen éjszaka végre lehűl és felfrissül a levegő. Csakhogy ez a kinti zajok beszűrődésével jár, amelyek megzavarják az alvásunkat még akkor is, ha nem észleljük azokat annyira, hogy felébrednénk miattuk. Az agyunk ugyanis akkor is reagál az ingerekre, amikor nem vagyunk a tudatunknál. A szakértők szerint a 60 decibelnél erősebb hangok már problémát jelenthetnek az alvás szempontjából.

Érdemes lehet ezért a nyitott ablak helyett klímával lehűteni a hálószobát, vagy lefekvés előtt kiszellőztetni. Ha erre nincs lehetőség, az ágyat próbáljuk meg minél messzebbre helyezni az ablaktól, vagy pedig használjunk füldugót.

Magas hőmérsékletKöztudott, hogy az alváshoz nem jó a túl meleg hálószoba. Kutatások azt bizonyítják, hogy 15,5-19,5 Celsius fok az ideális hőmérséklet, sőt egy felmérés szerint a 18,3 fok lenne az abszolút tökéletes. Nyáron azonban ezt klímaberendezés nélkül nehéz tartani, így viszont romolhat az alvás minősége.

Túl sok fényEz a probléma ugyanúgy a nyitott ablak következménye, mivel a nyári időszakban sokáig világos van, és hamar felkel a nap. Így az ablakon keresztül beszűrődik a fény, holott az alvást segítő melatonin hormont csakis sötétben képes termelni a szervezetünk. Alváshoz tehát mindenféle fényforrást érdemes kizárni, legyen az természetes vagy mesterséges.

Felborult alvásritmusNyáron hajlamosak vagyunk belevetni magunkat a programokba, amelyek gyakran késő estig is eltartanak. Emiatt felborulhat az addigi életritmusunk, csökkenhet az alvással töltött órák száma. A pihentető alváshoz pedig az is szükséges lenne, hogy nagyjából mindig ugyanabban az órában keljünk és feküdjünk. Nem az a probléma, ha olykor-olykor csúszik a „menetrend", ám ha rendszeresen teljesen eltérő időpontban térünk nyugovóra és kelünk fel, attól már felborulhat a szervezet bioritmusa.

AlkoholfogyasztásA nyárral együtt jár sokaknál az esti alkoholfogyasztás is. Ám hiába segít egy-két pohár bor az elalvásban: néhány órával később, amikor a szervezet elkezdi lebontani az alkoholt, elmúlik ez a „nyugtató" hatás, és sűrűbben fel fogsz ébredni. Ezen kívül az alkohol fokozza a vizeletkiválasztást, így többször kell majd kimenned a mellékhelyiségbe is.

Nem megfelelő alvóruhaHa túl vastag és emiatt túl meleg a pizsamánk, nem fogunk tudni jól aludni, mert leizzadunk. Egyesek számára viszont a meztelenül alvás jelent diszkomfortérzetet. Érdemes olyan hálóöltözetet választani, ami könnyű anyagból készült és jól szellőzik, felfogja az izzadtságot.

Szennyezett levegőAz alvás szempontjából nemcsak a levegő hőmérséklete mérvadó, hanem annak tisztasága is. Kiderült ugyanis egy kutatás során, hogy azokon a területeken, ahol nagyobb a légszennyezettség, többen számolnak be alvásproblémákról. Ez annak tudható be, hogy a nem túl tiszta levegő jobban irritálhatja a légutakat, de egyes feltételezések szerint a szennyezett részecskék képesek a véráramba jutni, és így hatnak az agy alvásszabályozó funkciójára.

Nyáron tehát rengeteg tényező befolyásolhatja negatívan a nyugodt alvást. Ha mégsem sikerül ezeket kiiktatni, érdemes kipróbálni gyógynövényeket tartalmazó készítményeket. A valeriana gyökér több olyan összetevőt tartalmaz, amely elősegíti a nyugodt alvást és a citromfű is régóta híres nyugtató hatásáról, így szintén hozzájárulhat a kiadós pihenéshez.