Ha nyár, akkor indul a strand, az úszás, a napozás – meg persze a hüvelyfertőzéstől való félelem, amiről nem ejtünk túl gyakran szót, pedig bizony nagyon is kellene. Sokan nem tudják, de a nyári szezonban sokkal több nő fordul orvoshoz olyan tünetekkel, amelyek összefüggésbe hozhatók a strandolással.

Miért lehetek beteg?

Az egészséges hüvelyben legalább 5-10 féle mikroorganizmus él, melyek szervezetünk védőbástyáiként is funkcionálnak. A női intim egészség leg-fontosabb szereplői az ún. Lactobacillusok (tejsavbaktériumok), amelyek – mint ahogy a nevükből is adódik –, tejsavat termelnek. Ez a savas közeg kedvezőtlen feltételt teremt a kártékony baktériumok elszaporodásnak.

Mi a legtipikusabb „strandbetegség"?

A kellemetlen bakteriális hüvelyfertőzést nem a strandon kapjuk el, akkor alakul ki amikor hüvelyflóránk normál kémhatása megváltozik.

Bakteriális vaginózis

A hüvelyben egyébként is megtalálható kártékony baktériumok elszaporo-dása kellemetlen tünetekkel jár együtt.

A bakteriális vaginózisra ugyan olykor jellemző a bőrpír és a viszketés, a Candida fertőzéstől, vagyis a hüvelygombától azonban könnyen megkü-lönböztető. Előbbire ugyanis szürkésfehér színű, halszagú hüvelyváladék jellemző, ami eseteként olyan erőteljes is lehet, hogy ruhán keresztül is érezhető.

Érdemes mielőbb felkeresni egy szakembert, mert ha nem kezelik megfe-lelően, a bakteriális vaginózis akár komoly szövődményekhez is vezethet.

Létezik-e prevenció?

Szerencsére a bakteriális vaginózis elkerülhető, a strandolási szokásaink tudatos megváltoztatásával, valamint prevenciós szerek alkalmazásával felkészülhetünk a nyári fertőzésekre. Íme néhány jótanács: