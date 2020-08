A gyógynövények amellett, hogy természetes anyagok, nagyon sokféle tünet kezelésére alkalmasak és szinte mindenki számára elérhetőek, a hátsó kertben, parkokban, erdőszélén, szinte bárhol megtalálhatóak. Mellékhatásaik nekik is lehetnek, ezért érdemes az alkalmazásuk előtt alaposan utánajárni annak, hogy melyiket mire és hogyan érdemes felhasználni vagy kikérni egy olyan ember véleményét, aki otthonosan mozog a gyógynövények világában.

Lándzsás útifű

A lándzsás útifű Európában honos, évelő gyom- és gyógynövény, ami nagyszerű alkalmazkodóképességének köszönhetően bármilyen éghajlathoz, talajhoz képes idomulni. Mivel bárhol elél, így nagyon sok területen igen nagy számban találkozhatunk vele.

A lándzsás útifű elsősorban szirupként ismert, amit sokféle problémára megoldásként szolgál, kiváló például tüdőgyulladás, hörghurut enyhítésére, méhcsípés vagy vesekő kezelésére.

A lándzsás útifű szirup ezen felül enyhíti a különféle harapásokat, kiütéseket, fekélyeket, bőrirritációt, nap okozta leégést, aranyeret és a bőrgyulladást egyaránt.

Az útifű leveleit otthon is könnyen felhasználhatjuk: leveleit célszerű felaprítani és alkohol segítségével könnyen ki tudjuk oldani belőle a hatóanyagokat.

Ha nem akarunk vele bajlódni, akkor a lándzsás útifű levele – aprítás és megfőzés nélkül - is nagyszerűen alkalmas sebekre, vágásokra, fekélyekre, duzzanatokra, csípésekre. Csak annyi a teendőnk, hogy a levelet egy meleg, nedvesítő kötszerként felhelyezzük a problémás területre.

Fekete nadálytő

A fekete nadálytő, népies nevén forrasztófű a borágófélék családjába tartozó növényfaj. Egy-két fekete nadálytő a kertben kiváló csont- és sebgyógyító szerként szolgálhat számunkra.

A növény gyógyító része a sötét, nyálkás gyökérben található, melyeket októbertől áprilisig a növény nyugvó, pihenő idejében lelhetünk fel. Ilyenkor érdemes egy darab gyökeret óvatosan kiásni és abból tinktúrát vagy kenőcsöt készíteni.

A gyökeréből készült orvosságok csak külsőleg használhatók.

A fekete nadálytő tinktúrája hihetetlen gyógyító erőt rejt magában. A tinktúra használatával hatékonyan kezelhetőek a reuma és az ízületi duzzanatok, illetve a kézen és lábon jelentkező csontkinövésre is jótékony hatással van egy fekete nadálytős pépes pakolás.

A gyökérből teát is készíthetünk, ami segít a hörghurut, emésztési panaszok orvoslására. A növény leveleit is érdemes felhasználni, ajánlatos fürdővízhez adagolni, szintén segíti a csontfájás és reumatikus panaszok, valamint a visszértágulás enyhítését.

Vérehulló fecskefű

A vérehulló fecskefű egy évelő gyógynövény, amit már nagyon régóta használnak a népi gyógyászatban. Erdőkben, útszélen, árokparton, nyirkosabb talajokon találjuk meg leginkább, de tulajdonképpen bárhol képes kibújni. A gyökérzetét össze, a virágát pedig tavasszal érdemes begyűjteni.

A legfontosabb és hasznosabb része kétség kívül a növény szárából kinyerhető narancssárgás színű tejnedv, amely tökéletes ellenszere a szemölcsnek, ekcémának, és a tyúkszemnek is. Használata, főleg otthoni körülmények között kizárólag külsőleg javasolt, mivel belsőleg történő alkalmazása különösen veszélyes lehet görcsoldó, vizelethajtó és fájdalomcsillapító hatása miatt.