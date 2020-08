Járni is csak segítséggel tud a P.Mobil korábbi zenésze, a RockBand és a Mobilmánia vezetője. Ennek ellenére alig várja, hogy újra a színpadon lehessen, de elővigyázatosnak kell lennie, mert a járvány számára életveszélyes lehet.

Súlyos a helyzet, a húsig repedt szét a bőröm, és így még jobban ki vagyok téve annak, hogy a szervezetembe férkőzzön egy kórokozó, ami végzetes is lehet. Ez sajnos a bőrelváltozásokkal járó autoimmun scleroderma betegségem következménye, ami azért elkeserítő, mert 14 éve estem át csontvelő-átültetésen, és ennyi idő elteltével már múlnia kéne, de mintha egyre rosszabb lenne" - mondta a Blikknek Zeffer András, akinek korábban így alakult ki köszvény a lábán.

Most a bokái vannak kisebesedve, nagyon figyelnie kell, hogy ne legyen belőle nagyobb baj. Ráadásul, folyamatosan figyelnem kell a bőrömet, nehogy a sebek környékén tovább repedezzen. A színpadon nem fogok gondolni rá, de bevallom, kicsit félek is a közönséggel való találkozástól. Augusztus 27-én a Sirona Hajón játszunk újra a fővárosban, és le kellett szerveztem, hogy a biztonsági őrök maszkban vezetnek majd a fedélzetre, de a színpadra is a közönséget távol tartva" - tette hozzá, és kéri a rajongókat, ne számítsanak aláírásra tőle.