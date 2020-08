Ahogy írtunk is róla, hatalmas volt az öröm, hogy az SMA-ban szenvedő Noelnek is összejött a pénz a Zolgensma-kezelésre. Most azonban erre kicsit még várni kell, ugyanis a kisfiú lebetegedett. Noel augusztus 25-én kapta volna a kezelést, ami most csúszik.