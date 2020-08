"Van egy kis para a szívemmel" - kezdi Facebook-oldalán a bejegyzését Krúbi, aki miután megnyugtatta a rajongókat és közölte, úgy néz ki, "megmarad", azt is elmondta, hogy idén nem koncertezik, inkább az egészségére koncentrál, mert úgy érzi, nem tudna száz százalékot nyújtani.

"Pár fontos hír: van egy kis para a szívemmel. Egy kórházazós és vizsgálatokat elvégzős hetet követően úgy néz ki, megmaradok és felépülök, viszont ez nem megy máról holnapra. Olyan koncerteket pedig nem szeretnék adni, amelyeken nem tudok 100%-ot adni, márpedig akik láttak már színpadon tudják, hogy nem egy mikrofon állvány mögött ácsorgós előadó vagyok. Ezért úgy döntöttem, hogy idén nem lesz Krúbi koncert, hogy megadjam magamnak az időt, hogy rendesen felépüljek, és jövőre újult erővel kezdjük újra. Ez amúgy is egy ilyen év: elmaradt fesztiválok, 500 fős létszámstop, raktárkoncertek... ha szerencsénk van talán ilyen téren is jobb körülmények között tudjuk majd megturnéztatni az Ösztönlényt amikor visszatérek. Addig is vigyázzatok magatokra, és ne aggódjatok, azért hallotok még rólam idén, készülget pár izgi dolog" - írta.