1. Rongálja a szívet

Vizsgálatok tanúsága szerint a túl sok ülés miatt kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki szívbetegség. Ennek az esélyét, már napi fél óra mozgás csökkenti.

2. Nagyobb eséllyel alakul ki szorongás

Ahogy a testmozgás hatására örömhormonok szabadulnak fel a testben, úgy üldögélés közben ez nem történik meg. Külön problémát jelent, ha ez egyedülléttel és bezárkózással is jár, ami sok embernél egyenes út a szorongáshoz, szélsőséges esetben depresszióhoz.

3. Gyakoribb a demencia

Amennyiben sokat ülünk, az agyunk egyre hasonlóbbá válhat egy demenciáséhoz.

4. Növeli a cukorbetegség esélyét

Az egész napos ülés nagymértékben rontja a sejtek inzulinérzékenységét, még akkor is, ha egyébként nem vagyunk elhízva. Ez pedig egyenes út az inzulinrezisztenciához, majd a cukorbetegséghez.

5. Rossz tartáshoz és hátfájáshoz vezet

Az ülő pozíció, pláne, ha görnyedünk, hatalmas terhelést ró a hátunkra, nyakunkra, gerincünkre. Ha kénytelenek vagyunk ülve dolgozni, válasszunk ergonomikus széket vagy ülőlabdát. Fontos, hogy óránként álljunk fel, nyújtózzunk, mozgassuk meg tagjainkat.

6. Megnő a csontritkulás veszélye

Ha nem tesszük ki a csontjainkat napi szinten terhelésnek, meggyengülnek, ami csontritkuláshoz vezet.

7. Növeli a rákos megbetegedésekre való esélyt

Nem újkeletű felfedezés, hogy az elhízott emberek körében a rák gyakrabban szedi áldozatait. Az ülőmunka pedig gyakran elhízáshoz vezet. De ha nem is gyarapodik a súlyunk, felmérések igazolják, hogy - több tényezővel együtt - például a tüdő-, vastagbél- és mellrák kockázata a sök ülés következtében megnő.

Sokkoló kutatási eredmény

Az 1500 nőt bevonó kutatás vezetője, Aladdin Shadyab, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i Orvosi Iskolájának szakembere arról számolt be, a kronológiai életkor nem mindig egyezik az ember biológiai korával, és úgy tűnik, az ülő életmód nem kedvez az utóbbinak.

A vizsgálatban részt vevő 64 és 85 év közötti nők kitöltöttek magukról egy kérdőívet, és emellett hét napon át magukon hordtak egy eszközt, amely a fizikai aktivitásukat mérte. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknak a nőknek, akik naponta tíz óránál több időt töltöttek ülve, és emellett nagyon keveset mozogtak, rövidebbek voltak a telomerjeik, vagyis a kromoszómát alkotó DNS-szál végein található szakaszok, melyek feladata éppen az lenne, hogy a DNS-t a folyamatos károsodástól óvják. A telomerek egyébként az évek során maguktól is rövidülnek, de a káros életmód, például a dohányzás vagy az elhízás, felgyorsíthatják a folyamatot. A megrövidült telomerek pedig már szívbetegséget, cukorbetegséget vagy akár rákot is okozhatnak. A szakemberek azt is megfigyelték, hogy azoknak a nőknek, akik sokat ültek ugyan, de mellette naponta legalább fél órát mozogtak, nem voltak a szokásosnál rövidebb telomerjeik, vagyis mindenkinek ajánlott, hogy már fiatalon kezdje el, és idős korában se hagyja abba a rendszeres mozgást, sportolást.