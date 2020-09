Tilinger Attila nyolc hónapon belül két szívműtéten esett át. A lábadozás után napi 10-14 órát dolgozott stúdiójában, ahol sorra készítette új dalait. A sok munka miatt úgy döntött, igazi álomnyaralásra megy kedvesével augusztus végén Ciprusra.

"Balatonbogláron töltöttem egy napot, ahol egymás nyakában lógtak az emberek a parton is. Az étteremben, szállodában nagyon kevesen, vagy egyáltalán nem hordtak maszkot, alig láttam kézfertőtlenítőt. Nem úgy tűnt, mintha meg szeretnék előzni a járvány második hullámát. Rendesen elfogott a rettegés, pedig nem vagyok parás típus, igyekszem a vírus-témát helyén kezelni"- mesélte az énekes a Blikknek.

Ekkor döntött úgy az énekes és kedvese, hogy Ciprusig meg sem állnak, azonban odaérkezésük napján bejelentették az itthoni határzárat.

"Érkezéskor már a repülőről vittek ingyenes PCR tesztre. Pár órán belül szerencsére a hivatalos negatív eredményt is megkaptunk. Nyilván kifizettem volna a tesztet, de ott ezt az állam fizeti. Elmondták: ha valaki megbetegszik az országban, az a gyógyulási idő alatt a szállodájában töltheti a karantént, és teljes ellátást kap ingyen a ciprusi államtól(...) - folytatta az énekes, aki nem érti, miért csak a magyar tesztet fogadják el hazánkban.



"Felháborít, hogy a hazatérő magyar két tesztet fizessen ki, ráadásul magának kell leszervezni a procedúrát a nyaralás alatt, ahogy mi is tettük. A mentőautót is saját költségemen kellett a ferihegyi terminál elé megrendelni, hogy legyen ott az érkezéskor. Így közel ötvenezer forintba kerül fejenként az első teszt majdnem ennyi lesz a második is."

-zárta Attila, akinek a karantén miatt a pénteki klubkoncertjét már le kellett mondania.