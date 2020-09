Beköszöntött az ősz, az időjárás egyre változékonyabb, s mivel a hőmérséklet napközben viszonylag magas, reggel és este viszont már egyre hidegebb van, könnyen utolérhet minket a megfázás. Ám mielőtt különféle gyógyszerekkel csillapítanánk a nátha kellemetlen tüneteit, érdemes kipróbálni néhány természetes orvosságot is.

A megfázás tünetei és kialakulása

A megfázás leggyakoribb tünetei az orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés, torokfájás, levertség, súlyosabb esetekben izomfájdalom, láz és fejfájás. A panaszok általában fokozatosan alakulnak ki és az első két-három napban erősödnek, majd onnantól kezdve újabb három-négy napon keresztül enyhülnek, míg meg nem szűnnek. A betegséget a légutak vírusos fertőzése okozza, amely náthánál inkább csak az orrüregre korlátozódik – míg influenzánál az egész légzőrendszert érintheti.

A nátha leginkább ősszel-télen üti fel a fejét, ennek oka, hogy a hidegebb időben a fűtés miatt a lakások levegője sokkal szárazabb, amely csökkenti a nyálkahártya nedvességét is, s így a vírusok könnyebben be tudnak jutni a szervezetbe. Ráadásul ebben az időszakban jellemzően inkább zárt térben tartózkodnak együtt az emberek, s ez szintén növeli a fertőzésveszélyt.

Természetes gyógymódok a megfázás kezelésére

Bár sokszor a megfázás tünetei nagyon kellemetlenek, ne felejtsük el, hogy nem (csak) ezeket kell kezelnünk, de ennél sokkal fontosabb, hogy magát a kiváltó okot megszüntessük. Persze nagyon rossz arra ébredni az éjszaka közepén, hogy nem kapunk levegőt, mert be van dugulva az orrunk, ám egy orrcsepp, csak ezen a problémán segít, ám a náthát nem mulasztja el, s így a tünetek hosszabb ideig kínozhatnak minket, mintha magát a megfázást kezelnénk. Ezért már az első gyanús jeleket követően érdemes elkezdeni bizonyos étrendkiegészítők szedését, hogy ne is tudjon kialakulni az orrdugulás, köhögés, torokfájás, vagy ha mégis, akkor minél hamarabb búcsút inthessünk nekik.



A megfázás leghatékonyabb természetes orvosságai:

C-vitamin : a kezdeti tüneteket követő három napban érdemes naponta 3x1000 mg C-vitamint bevinni a szervezetbe, majd a negyedik naptól kezdve napi 3x500 mg-nyit.

: a kezdeti tüneteket követő három napban érdemes naponta 3x1000 mg C-vitamint bevinni a szervezetbe, majd a negyedik naptól kezdve napi 3x500 mg-nyit. Cink : a cink megelőzésre és kezelésre egyaránt alkalmas, ám csak olyan készítményeket vásároljunk, amelyek cink-glükonát, -aszkorbát és – glicinát tartalmúak.

: a cink megelőzésre és kezelésre egyaránt alkalmas, ám csak olyan készítményeket vásároljunk, amelyek cink-glükonát, -aszkorbát és – glicinát tartalmúak. Fokhagyma : a fokhagymát már a nagyanyáink is kiváló ellenszernek tartották megfázás esetén és bizony a mai, modern időkben is jó hatással alkalmazható. Aki nem szereti a fokhagymát, az válassza a kapszulás kiszerelést és szedjen belőle napi 400-600 mg-ot.

: a fokhagymát már a nagyanyáink is kiváló ellenszernek tartották megfázás esetén és bizony a mai, modern időkben is jó hatással alkalmazható. Aki nem szereti a fokhagymát, az válassza a kapszulás kiszerelést és szedjen belőle napi 400-600 mg-ot. Orbáncfű : az orbáncfűkészítmények erősítik az immunrendszert, így segítséget nyújtanak a betegség legyőzésében, ha napi 3x300 mg-ot juttatunk a szervezetünkbe.

: az orbáncfűkészítmények erősítik az immunrendszert, így segítséget nyújtanak a betegség legyőzésében, ha napi 3x300 mg-ot juttatunk a szervezetünkbe. Teák : szintén a régi gyógymódok közé tartozik, hogy megfázás esetén igyunk gyógynövényekből készült teákat. A hársfavirágból, bodzából, cickafarkból, kakukkfűből, zsurlóból készült főzetek, forrázatok valóban alkalmasak a nátha kezelésére, úgyhogy fogyasszuk őket bártan, ha meghűltünk.

Megelőzés

S mit tehetünk annak érdekében, hogy ne is gyűrjön le minket a megfázás? Mossunk gyakran kezet, étkezzünk változatosan, szellőztessük gyakran a lakást hideg idő esetén is és használjunk a fűtésszezonban párologtatót. Így jó eséllyel csökkenthetjük a lehetőségét annak, hogy mi is ágynak essünk a nátha kellemetlen tüneteivel.