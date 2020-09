Az őszi időszak a nyár búcsúztatása, elengedése mellett arról is szól, hogy kellőképpen felkészítsük a szervezetünket, az immunrendszerünket a téli hónapokra. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az elegendő alvás és a megfelelő vitaminbevitel mellett van még valami, ami a testre és lélekre is egyaránt nagyon jó hatással van: a szauna.

A szauna a finn 'savu' szóból ered, ami füstöt jelent. A lakást - amit a finnek fából, félig a földbe építettek - a füstje árult el, így keletkezett a 'savu' szóból a szauna kifejezés.

A finn szauna világa egészen az ókorig nyúlik vissza, az ókori görögök és a rómaiak fürdőkultúráján alapul, körülbelül 2000 éves.

Egyre több ember használja ki a szauna jobbnál jobb lehetőségeit. Amellett, hogy kiváló a társasági kapcsolatok ápolására, számos jótékony egészségügyi hatása is van, így az egyik legjobb egészséges kikapcsolódási forma.

Manapság többféle típusú szaunával találkozhatunk, de még mindig a hagyományos finn szaunák a legkedveltebbek. A finn szauna mellett a másik nagy kedvenc az infravörös szauna, amely esetében infravörös sugarakkal fűtik fel a szobát, kisebb hőfokra, így azok, akik nem bírják a magasabb hőmérsékletet, ők is tudnak izzadni, méregteleníteni.

Íme, 3+1 indok, amiért mindenképpen iktasd be a borús, őszi napokba a szaunázást:

1. Kiválóan méregtelenít

A rendszeres szaunázásnak köszönhetően rengeteg méreganyagtól szabadulhat meg a szervezetünk. A szauna által kibocsátott hő hatására izzadásnak indult a testünk, ezáltal pórusaink kitágulnak és utat engednek a káros anyagoknak, amelyek sokkal könnyebben és hamarabban távoznak a szervezetünkből.

Azt fontos megjegyezni, hogy szaunázás alatt ne fogyasszunk folyadékot, kizárólag előtte és utána, mivel ha közben iszunk, akkor a frissen elfogyasztott vizet izzadja ki a szervezet a salakanyagok helyett.

2. Szépíti a bőrt

Amellett, hogy a szaunázás hatására gyorsabban megszabadulhatunk a lerakódott méreganyagoktól, a bőrünkre is kitűnő hatással van. A rendszeres szaunázás segít a bőrnek visszanyerni feszességét, rugalmasságát és segíti a narancsbőrök felszámolását is. Már az első alkalom után látványosan fényesebb, selymesebb a bőrünk.

3. Immunerősítő

A szauna rendkívüli hatással van az immunrendszerre. Rendszeres használata olyannyira megerősíti a szervezet védekező képességét, hogy sokkal ellenállóbbá válik a megbetegedésekkel szemben. Ha utol is ér minket valamilyen betegség, sokkal gyorsabban kilábalunk belőle, a gyógyulás folyamata jóval rövidebb időt vesz majd igénybe.

+1 Stresszoldó

A szauna a testre gyakorolt jótékony hatásai mellett kiválóan oldja a stresszt. Egy fáradtabb, feszültebb nap után már pár perc szauna után is érezhető, ahogy kiengednek és ellazulnak az izmaink, ezáltal a szerveztünk megnyugszik, pihentető állapotba kerül, ami a közérzetünkre és a lelkünkre is pozitív hatással van.

A szauna a stresszoldás mellett az ízületi fájdalmakat is enyhíti, egy kiadós sportolás után az izomláz előfordulását is lecsökkenti.

Fontos! A vírushelyzet miatt most érdemes óvatosnak és elővigyázatosnak lenni a szauna használatot illetően is. Amennyiben megoldható, kerüld a nagy, több férőhelyes szaunákat, inkább részesítsd előnyben az 1-2 személyes kabinokat. Ha ez nem megoldható, akkor mindenképpen tartsd be a 1-1,5 méteres távolságot.