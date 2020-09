L.L. Junior várandós felesége cukorbetegsége miatt feküdt be a kórházba: hamarosan világra jön a kislányuk.

Cukorbetegsége miatt veszélyeztetett terhes L.L. Junior felesége, Körtvélyessy Kinga. A baba és a saját biztonsága és egészsége érdekében ezért inkább befeküdt a kórházba. A kislány ugyanis hamarosan világra jön.

"A normális cukorérték 4-5, Kingának pedig 9-10 volt. Mivel bármikor beindulhat a szülés, és akkor tíz percen belül bent kéne lennünk a kórházban, ami szinte lehetetlen, az orvos tanácsára Kinga már egy hete befeküdt. Elővigyázatosságból azt szerettem volna, hogy a legjobb kezekben legyen. Szerencsére jól van, minden rendben a babával és vele is. Mindennap beszélünk, bármire szüksége van, bevisszük" - mondta a Blikknek Junior.

"Szeptember 17-én 8:30-ra van kiírva Kinga, időzített császárral szül, ha addig nem indul be természetes úton. Sokan gondolják, hogy Dávidka születésnapjára tervezzük a lányunk érkezését, de ez nem igaz. A fiamnak 16-án lenne a születésnapja, és semmi esetre sem szeretnénk, ha Lili akkor jönne világra. Persze a természetet nem lehet szabályozni, de nem értem, milyen lelke van annak, aki azzal vádol, hogy a fiam, aki már az Úr mellett van az angyalok között, születésnapjára időzítjük a lányunk érkezését" - mondta a zenész, aki közben intézi a költözés ügyeit, a baba ugyanis már az új házukba érkezik majd.

"Még pár bútort kellett megvenni, az utolsó simításokat végezzük. Lacika múlt héten kezdte meg az iskolát, közben még a ház ügyeit is intéztem, nem volt könnyű, de nem panaszkodom. Mindig is a belvárosban laktam, kíváncsi vagyok, milyen lesz itt élni, ahol csönd és nyugalom van. Most, ha kiülök a kertbe, nagyon tetszik, a béke szigete, az új élet kezdete ez a ház" - mondta.