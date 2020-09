Mi is az a depresszió?

A depresszió egy lelki állapot, egyfajta szomorúság, állandósult rosszkedv, amelyben az érintett személy kilátástalannak látja a saját helyzetét. Bár mindenkinek lehetnek nehezebb életszakaszai, a depresszió sokkal több, mint a nehézségek miatt érzett keserűség vagy átmeneti kétségbeesés. Míg az utóbbi múló állapot, addig a depresszióra jellemző mély szomorúság akár hónapokig vagy évekig elhúzódhat, ráadásul a rosszkedv csak az egyik tünet a sok közül.

A depresszió főbb tüneteiA depresszió huzamosabb ideig fennálló hangulatzavar, amelynek leggyakoribb kísérő tünetei a következők:





szomorúság

pesszimizmus

reményvesztettség

kilátástalanság

örömtelenség

öngyűlölet

halállal kapcsolatos gondolatok

érdektelenség

motiválatlanság

fáradékonyság

gyengeség

alvás- és evészavarok

A depresszió ráadásul sokkal gyakoribb, mint azt hinnénk: a népesség nagyjából 10%-a élete során legalább egyszer szenved tőle, s bár a modern időkben egyre többeket érint, a régi korok számára sem volt ismeretlen ez a jelenség, bár akkoriban inkább „melankóliának" nevezték.

A nőknél kétszer olyan gyakori a depresszió, mint a férfiaknál, ami talán azzal magyarázható, hogy a betegség egyik kiváltó oka lehet a hormonális egyensúly felborulása. De a depressziót nem csupán a kortizol nevű hormon emelkedése okozhatja, hanem fokozott, hosszan tartó stresszhelyzet, megváltozott életritmus (pl. szülés utáni depresszió), bizonyos gyógyszerek szedése, illetve akár örökölhetjük is a hajlamot.



Mit tegyünk, ha már hetek óta tart a rosszkedv?Enyhébb tünetek észlelésekor jót tehet a rendszeres séta vagy egyéb olyan testmozgás, amelyben örömünket leljük, vagy amely eltereli a figyelmünket a rosszkedvünkről. Egy bizalmas beszélgetés is jól jöhet – olyan személlyel, akiben megbízunk –, főleg, ha valamilyen nehéz élethelyzet okozta a depressziónkat. Ilyenkor már maga a szituáció átgondolása, kielemzése is enyhíthet a levertségen, de akár valamilyen természetes szorongásoldó készítményt is segítségül hívhatunk. Ez lehet például az orbáncfű, hiszen a „lélek napsugarának" is nevezett gyógynövény remekül enyhíti a belső nyugtalanságot, oldja a stresszt, és általánosságban javítja a hangulatot. Pozitív hatását már évszázadok óta ismeri az emberiség, de nem csupán a népi gyógyászat esküszik rá, hanem tudományos kísérletek is igazolják antidepresszáns hatását.

A depresszió nem játék! Ha a tünetek 2 hétnél tovább tartanak vagy egyre erősödnek, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, aki személyre szabott terápiával segíthet, hogy az állandó szorongás, szomorúság és reményvesztettség véget érjen.

A cikk megjelenését a Phytotec támogatta