A vitaminok nélkülözhetetlenek az egészség és szépség fenntartása érdekében, ezért a szükséges mennyiséget az őszi-téli időszakban – különösen most, a koronavírus-járvány idején - biztosítani kell a szervezet számára.

A hidegebb, párás időszak számos más vírus terjedésének is kedvez, a megterhelt immunrendszer vitamin-szükséglete megemelkedik. Bár mindegyiknek fontos szerepe van, elsősorban a vízben oldódó vitaminok fokozott bevitelére érdemes odafigyelni.

C-vitaminA C-vitamin, más néven aszkorbinsav, antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, így nagyban hozzájárul immunrendszerünk erősítéséhez, bőrünk és hajunk szépségéhez, sőt érrendszerünk egészségéhez is. Ez utóbbi előnyét tanulmányokkal is alátámasztották, melyek szerint a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel csökkenti a trombózis kialakulásának kockázatát. A C-vitamin a kötőszöveti rostok egyik típusának, a kollagénnek az előállításához is nélkülözhetetlen koenzim. A kollagén pedig a bőrfiatalító hatása mellett, segít megelőzni a fogak meglazulását-elvesztését, az ínysorvadást, valamint a nyálkahártya-vérzékenységet. Bár a vitamin rengeteg gyümölcsben és zöldségben megtalálható, ezek hőkezelésükkor veszítenek vitamintartalmukból, így legalábbis a téli időszakban ajánlott egy kis plusz mennyiséget a szervezetünkbe juttatni belőle.

D-vitaminA D-vitamin pozitív hatása szinte minden orvosi szakterületet érint: pozitív hatással van a csontok, az immunrendszer, a szív működésére, sőt tumor ellenes hatásai is vannak. A rendszeres D-vitamin termelődés egyik feltétele a napfénnyel való érintkezés, ami azonban az őszi időszaktól tavasz közepéig igencsak korlátozott, így a legjobb, ha biztosra megyünk, és még a hiánytünetek kialakulása előtt pótoljuk megcsappant készleteinket. A D-vitamin-hiány pedig jelentősen növeli a vastagbél- és emlőrákot, a szív- érrendszeri betegségek esélyét, továbbá csökkenti a fogamzó képességet. A D-vitamin (ami valójában nem is vitamin, hanem egy hormonunk előanyaga, amely napozás közben az UV-B sugárzás hatására termelődik a bőrünkben. Az étrendben minimális mennyiségben van jelen, hiába eszünk változatosan, sok zöldséget és gyümölcsöt, így nem lehet eleget bevinni a szervezetbe. A legjobb, ha - a bárkinek receptre felírható - gyógyszertárban kiváltott D-vitamint vesszük meg, a méregdrága társai helyett.