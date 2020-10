A fokhagyma évezredek óta jóbarátja az emberiségnek. Gyógyhatását már az ősi egyiptomiak is ismerték, de a gasztronómia világának is nélkülözhetetlen eleme.

A hagymafélék nemzetségébe tartozó fokhagyma illatát, ízét és gyógyhatását egyaránt a benne található kéntartalmú vegyületeknek köszönheti. Már az ősi Egyiptomban is előszeretettel alkalmazták az erő- és állóképesség javítására, de a történelem során használták a lepra gyógyítására, féregűzésre, vágyfokozásra, szépítőszerként, manapság pedig baktérium-, vírus- és gombaölő tulajdonsága mellett a szív- és érrendszeri betegségekre, sőt a rákra gyakorolt hatását is kutatják.



Mire jó a fokhagyma?

Érelmeszesedés és vérrögképződés ellen

Az olaszoknál és spanyoloknál, akik rengeteg fokhagymát használnak a főzés során, kisebb arányban fordulnak elő az érelmeszesedéssel kapcsolatos betegségek, így a tudósokban felmerült a gyanú, hogy a fokhagymafogyasztás megelőzheti a koszorúér-problémákat. Ráadásul a benne található kénvegyületek megakadályozzák a vérlemezkék összetapadását, így a vérrögök kialakulását is, ezáltal pedig a fokhagyma hatékony lehet a stroke-kal és a szívinfarktussal szemben.



Koleszterincsökkentésre

Egyes kutatások szerint a fokhagyma koleszterinszint-csökkentő hatással is rendelkezik, s bár a növény vérzsírokra gyakorolt hatásával kapcsolatos kísérletek eredményei nem teljesen egyértelműek, számos szakember úgy véli, hogy a fokhagyma – kiegészítő készítményként – hatásos lehet a koleszterinszint szabályozásában.

Kórokozókkal szembeni védekezésre

A fokhagymában található allicin meggátolja, hogy a különféle kórokozók, azaz baktériumok, vírusok és gombák megtámadják és károsítsák a szervezet szöveteit. Így jól alkalmazható lábgomba, de akár herpesz esetén is.

Gyomor- és bélpanaszok kezelésére

A régi, nép gyógymódok közé tartozik, hogy akinek valamilyen emésztőrendszeri problémája van, az egyen fokhagymát. Ez nem véletlen, hiszen antivirális tulajdonsága miatt kezelheti a bélhurut tüneteit, baktériumellenes hatásának köszönhetően pedig akár a gyomorfekéllyel – illetve a fekélyt okozó helicobakter pylorival - is felveheti a harcot.



Rákmegelőzésre

Több kutatás is arra enged következtetni, hogy a fokhagyma akár a rákmegelőzésben is fontos szerepet játszhat, mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek megakadályozhatják a rákos sejtburjánzást. Emellett pedig remek antioxidáns és erősíti az immunrendszert is.

A fokhagyma nem csupán pirítósra téve, az ételbe főzve vagy nyersen elrágcsálva fejti ki áldásos hatását, hanem tabletta, kapszula vagy külsőleg olaj formájában is eredményesen alkalmazható. Ez jó hír azoknak, akik nem bírják elviselni jellegzetes illatát, ugyanis a szagtalanított fokhagymakészítmények semmivel sem rosszabbak, mint hagyományos társaik, így azok is bátran próbálják ki ezt az ősi csodaszert, akiknek esetleg randevújuk lenne aznap.