Az Omixon Biocomputing Kft. munkatársai egy olyan koronavírus-tesztet fejlesztettek ki, amely két órán belül eredményt mutat, és képes egyszerre akár 384 mintát is elemezni.

Ráadásul ez a teszt nem csak Covid-19 vírust jelzi, hanem az influenzát is.

Ez pedig igen hasznos, mivel a két betegség tünetei nagyon hasonlóak, és az orvosoknak rendkívül fontos, hogy tudják, melyikkel is állnak szemben egy-egy beteg esetében, mert ezzel életeket menthetnek.

Bérces Attila, a cég vezérigazgatója, a Ripostnak azt is elárulta, még idén elérhető lesz ez a teszt.