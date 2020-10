Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília arra figyelmeztetett minket, legyünk nagyon óvatosak, és tartsuk be az higiéniás szabályokat, mert a koronavírus már az első tünetek megjelenése előtt 48 órával is képes fertőzni.

A hétfői napra virradóan 1173 új beteggel nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, 14 ember pedig elhunyt.

Müller Cecília arra kér mindenkit, ne lankadjon a figyelmünk, és tartsuk be továbbra is a szabályokat, hiszen a vírus már akár az első tünetek megjelenése előtt 48 órával is képes fertőzni. Ezért fontos minden körülmények között az óvatosság.

Az országos tisztifőorvos szerint még ugyanennyi lehet hátra a járvány-időszakból. De dolgoznak azon, hogy ezt könnyebben vészelhessük át.

Bejelentették például, hogy az Országos Mentőszolgálat egy elektronikus mintavételi űrlapot fejlesztett ki, ez megkönnyíti a háziorvosok munkáját.