A sikeres szétválasztó műtétet követően - amit a magyar orvoscsoport a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványnak köszönhetően végrehajtott a sziámi ikerpáron - még néhány operáció vár a kislányokra.

Ilyen például Rabia koponyarekonstrukciós beavatkozása, amit eredetileg már a nyárra terveztek, de a koronavírus miatt elhalasztották.

Most azonban már nem várhat tovább a beavatkozás, mivel a gyerek egyre aktívabb, így fennáll a sérülés veszélye, mert a koponyáját nem fedi mindenhol csont, illetve a beépített szövettágítók növekedése miatt romolhat a bőr minősége is – írta meg a Bors.

A másik kislány, Rukia is szépen fejlődik, az ő állapota azonban nem olyan, mint testvéréé.

„Nagyon sok munka és csoda kell ahhoz, hogy ő önellátó emberré váljon" – mondta Csókay doktor a Mária rádióban.

A Ripostnak pedig elárulta, Rabia műtétje nem olyan kockázatos, mint a szétválasztó operáció, de felléphetnek nem várt komplikációk.

„Köszönjük a sok imát, most is kérjük a segítséget, mert ismét utazni fogunk a terveink szerint, hacsak a Covid közbe nem szól. Nyilván ez nem olyan veszélyes műtét, mint a szétválasztás volt, de itt is lehet bajt okozni, itt is fennáll a veszélye egy újabb agyi bevérzésnek"