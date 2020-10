Zente anyukája időről időre bejelntkezik Facebook-oldalán, és beszámol az életükben történő eseményekről. Most is így tett.

Az egész ország megismerhette Zentét, aki az SMA nevű betegséggel küzd. Az ő története sok hasonló gyereknek adott az esélyt a gyógyulásra, hiszen rengetegen adakoztak, hogy sikerüljön összegyűjteni a pénzt a kezelésre. Zente is megkapta, és azóta egyre jobban fejlődik, anyukája pedig rendere beszámol a mérföldkövekről. Most is így tett, egy reggelét mesélte el a követőknek, ami másoknak teljesen átlagosnak számít, de számára ez sokáig csak egy álom volt, most azonban ebben él.

"(...) Aztán elkezdem kipakolni Zente dolgait az autóba és beindítom a motort, hogy jó meleg legyen. Kicipelem a gurit is végezetül (kerekesszék). Zente ébred! Mosolyogva és már a sötétben elkezdi a mondókáját: »Zente haja szőke, anya haja barna...« hihetetlen, hogy egy 2 éves gyermeknek 24 óra is kevés lenne elmesélni azt a sok gondolatot ami a fejében jár. Megissza a tápszert, öltözünk. Könyvet kér! Megpróbálom lebeszélni, sietni kell! (néha sikerül néha nem, akkor olvasunk pár percet) Már indulna, de még nem lehet. Köhögni kell! Ezt szereti, de tudja, hogy utána orrszívás is van. Ez a része folyamatos tiltakozás. Nagy nehezen felöltözünk teljesen. Én már eddigre kb. megsülök.