A Dancing with the Stars női műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna mindent megtesz, hogy férje számára a lehető legkomfortosabb legyen az elszeparáltság. Ő és közös fiúk, Noé ugyanis a nagyszülőköz költöztek, hiszen ilyen esetben a lehető legkevesebbet szabad csak érintkezni a beteggel, még a családtagok számára is.

Lékai Máténak azonban szernecséje van, felesége ugyan nem csókolhatja és nem ölelheti, de szerelmét és óvó gondoskodását így is kifejezi. A koronavírusos férj rövid videókban mutatta meg, hogy párja mivel lepte meg. Az ajtó előtti lépcsőre helyezte ugyanis azt a sok finomságot, amivel párja érezheti a családi melegséget: mákosguba, húsleves és rántott hús.