Az Emily in Paris sztárjánál leukémiát diagnosztizáltak 14 éve, amit legyőzött, ám életének azon részéről nem beszél gyakran, pedig az emberek sokszor kérdezgetik róla - írja a People.

„Egyáltalán nem bánom, hogy beszélnem kell róla. Úgy gondolom, fontos róla beszélni, de ugyanakkor annak is örülök, ha nem kérdeznek a tapasztalataimról, vagy arról, hogy a betegség milyen hatással volt az életemre" – kezdte Park, sőt azt is elárulta, hogy sokáig az identitására is nagy hatással volt a súlyos kór:

„Sosem akartam csak az ázsiai lány lenni, aztán 16 évesen én lettem a kopasz és beteg lány" - rák azonban sok mindenre megtanította, úgy érzi kapott még egy lehetőséget az élettől, így gyógyulása óta sokkal empatikusabb az emberekkel.