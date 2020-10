Ahogy azt korábban már megírtuk. Benkő Lászlónál 2017 első felében májrákot diagnosztizáltak, ám a zenész nem esett kétségbe. Hamar elkezdte a kemoterápiát, és szerencsére kigyógyult a daganatos kórból. Később azonban bőrrákot is észrevettek az Omega billentyűsén, ám köszönhetően a gyors diagnózisnak, ezt is sikerült megfékezni.

Műtéten és több kemoterápiás kezelésen van túl, de a sok általa szedett gyógyszer miatt bevérzett a gyomra. Ezt követően pedig elesett a Krisztina körút villamossínén, ami miatt meg kellett műteni a térdét, de a kórházban tüdőembóliát kapott, ezért a beavatkozást el kellett halasztani. Később aztán sikerült a beavatkozás, így László ezt is leküzdötte. Most azonban a koronavírus is megnehezíti László lelki nyugalmát, hiszen ő fokozottan veszélyeztetettnek számít.

"Ha elmehetnék valahová messzire, lehet, hogy jobban érezném magam. A négy fal között egy pillanatra sem tudom elterelni a figyelmemet arról, hogy beteg vagyok. Állandó kérdések gyötörnek, és ha ez nem lenne elég, a koronavírus miatt is aggódnom kell. Nehéz megbirkózni a tudattal, hogy ha az egyik betegségen túl is vagyok, még akkor is retteghetek a koronavírustól. Ha legalább elutazhatnék, vagy csak kirándulhatnék valahol, biztosan jobb lenne, de minden szempontból be vagyok zárva" - meséli a zenész, aki persze nagyon örül annak, hogy rengetegen aggódnak érte, de sajnos ez azzal is jár, hogy mindenki életmód tanácsokat osztogat neki, illetve újabb és újabb eljárásokról számolnak be.

"A legnagyobb problémát az okozza, hogy még mindig vizesedik a tüdőm. Többször is eltávolították már belőle a folyadékot, de jelenleg az a cél, hogy a szervezetem erre magától legyen képes. A korábbi daganatos betegségemre kapott gyógyszerek mellékhatása ez, és a gyógyulás az orvosom szerint még egy hosszan elnyúló folyamat vége lesz. Igyekszem optimista lenni és szép dolgokra gondolni addig is" - mondta a Ripostnak.