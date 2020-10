Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia kutatói most az ismerteken túl egy újabb tünetet fedeztek fel, ami a koronavírus-fertőzés után is hónapokig kínozhatja a betegeket.

A Covid-lábujj névre keresztelt jelenség megjelenésekor a lábujj elszíneződik, feldagad, akár kórházi kezelés is szükséges lehet.

"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a koronavírus a belső szervek működésére is hatással van, azonban a bőrre gyakorolt hatására csak most derült fény. A probléma felvetette a kérdést, hogy a bőr mellett vajon okoz-e máshol is gyulladást az elváltozás – erre egyelőre nem tudjuk a választ. Az azonban bizonyos, hogy a bőr mintegy tükörként funkcionál: a testen belül máshol is gyulladásra utalhat" – idézi a kutatásban résztvevő professzort, dr. Esther Freemant a Bors.