Delhusa Gjon október végén kapta el a koronavírust, ezután otthon lábadozott. Állapota viszont tíz nap után sem javult, ezért mentőt hívott, ami azonnal kórházba vitte.

Később sokáig nem lehetett hallani róla, mivel kiderült, hogy az intenzív osztályon kezelik.

„Nemrég sikerült Gjonival beszélni. Sok jó hírünk nincsen, sajnos egy hét ittlét után most felvitték az intenzív osztályra, tüdő¬oxigén-szintje 80 százalék alá esett, ezért azonnali állandó, eredménymutató megfigyelésre kellett átvinni. Automatikus kontrollerrel kellett ellátni. A gép folyamatos információt juttat az orvosokhoz" – mondta Delhusa testvére, Claudette.

Most viszont az énekes kedvese, Fanni végre jó hírekről számolt be: Gjonit kiengedték az intenzívről.

„Gjoni már sokkal jobban van. A kétnapos megfigyelés és intenzív kezelés után a hét végére visszavihették a már lábadozó fertőzöttek kórtermébe, most úgy tűnik, hogy a jövő héten végre haza is térhet" - mondta a nő a Blikknek.