A fokhagyma a népgyógyászat és a modern orvostudomány szerint is csodálatos egészségvédő és -megőrző tulajdonságokkal bír.

Vérnyomás és keringés

A szívre és az érrendszerre gyakorolt pozitív hatása az egyik legismertebb a köztudatban. Segít az érelmeszesedés elkerülésében, szabályozza a vérnyomást és a koleszterinszintet. Hatóanyagai pedig a vérrögképződés megelőzésében is szerepet játszanak. És itt még nincs vége a felsorolásnak! A fokhagyma a vércukorszint szabályozását is támogatja, emellett antioxidáns hatású vegyületeinek köszönhetően daganatos betegségek kivédésére is alkalmas lehet.

Vágyfokozó

Sokan nem tudják, de a fokhagyma afrodiziákum, azaz szerelmi serkentőszer. Egyetlen hátulütője a dolognak, hogy a fokhagymás ételek utáni szájszag minden, csak nem vonzó.

Máj

Akár egy icipici gerezd fokhagyma is sokat jelenthet, hiszen szelénben és allicinben gazdag, ami hozzájárul májunk tisztulásához. A "büdi csodaszer" másik pozitív tulajdonsága, hogy aktiválja a máj enzimjeit, így hatékonyabb lesz a szervezet fokozott méregtelenítése.