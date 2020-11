A Mokka műsorvezetője, Istenes László közösségi oldalán mesélte el, hogy komoly sérülést szenvedett a múlt szombati produkció közben a Dancing with the Stars élő adásában. Olyan fájdalmai vannak, hogy az elmúlt napokban próbálni sem tudott. Kérdéses, hogy színpadra tud-e állni most szombaton.