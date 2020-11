Mint azt megírtuk, Gaby néhány héttel ezelőtt veszítette el az édesanyját, aki rákos megbetegedésben halt meg, ám ha ez nem lenne elég, akkor nem sokkal később az is kiszivárgott, hogy az édesapja is rákos. A venezuelai szépségnek bizonyára nem könnyű így a Dancing with the stars színpadára állni, és hétről-hétre elkápráztatni a nézőket.

Nemrég azonban kiderült, hogy Gaby ikertestvérének szervezetében találtak egy tojás nagyságú cisztát, ami miatt most meg kell műteni.

(...) "Újra meg kell hogy műteni, mert túlságosan gyorsan növekszik, most egy nagyjából tojásnagyságú cisztám van. Nem tudom még, hány operációt kell végigcsinálnom, és meddig kell kórházban lennem, de bevallom, félek attól, hogy én is rákos leszek" - írja a Venga La Alegría című mexikói műsor alapján a Blikk.