Lagzi Lajcsi tárgyalását elnapolták, mivel többen sem tudtak megjelenni, köztük az eljáró bíró és Galambos Lajos. Kiderült, hogy Lajcsi kórházba került.

"Eszem ágában sem volt hiányozni a tárgyalásról, de csütörtök óta pokoli fájdalmaim vannak, azonnal be kellett mennem a kórházba" - mondta Lajcsi. "Hamar kiderült, gyulladásos vesegörcsöm volt, azóta is kórházban vagyok. A vezető orvos nemrég arról tájékoztatott, nem kizárt a műtéti beavatkozás, úgyhogy pár napig még itt kell maradnom" - mondta a Blikknek Lajcsi. „Az ügyvédem sajnos elkapta a koronavírust, ezért nem tudott megjelenni a bíróságon. Innen is jobbulást kívánok neki" - mondta Lajcsi.