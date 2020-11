Erdei Zsolt is elkapta a koronavírust, de szerencsére enyhe tünetei voltak. A családja védelmében a betegség idejére szétköltöztek, ez inkább megviselte az egykori sportolót, habár tudta, hogy ez mindannyiuk érdeke.

"Két hete szinte a semmiből jelentkeztek a tünetek. Fájt a fejem, hidegrázásom volt, és mivel akkor volt a bajnokság, ezért úgy döntöttem, teszteltetem magam. Akkor derült ki, hogy megfertőződtem. Réka a kicsikkel pont előtte ment el az édesanyjához, és úgy döntöttünk, hogy amíg nem leszek jól, addig ők ott is maradnak. Két hetet töltöttem bezárva, maximum a kertbe mentem ki. Szerencsére nem volt lázam, pedig folyamatosan mértem. Attól nem ijedtem meg, hogy komoly bajom lesz, hiszen erős szervezetem van, ráadásul a tüneteim is enyhék voltam, de amiatt aggódtam, hogy a kicsik vagy a feleségem is elkapta, ők is tíz napig karanténban voltak, szerencsére nekik semmi bajuk nem volt" - mondta a Blikknek Edei Zsolt.