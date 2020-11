Tóth Tibi évekkel ezelőtt szenvedett ínszakadást a karján, amit nem kezelték ki megfelelően. Műteni kellett volna, de a zenész ezt sokáig halogatta. Csakhogy nem rég ismét megsérült ugyanott, squasholás közben gyakorlatilag leszakadt a bicepsze, ezért azonnal meg kellett operálni.

"Formába akartam lendíteni magam és elmentem egy gitáros barátommal, a sugarloafos Tóth Szabival squasholni. Letapadt az izmom, meg a szalag, és elszakadt" – mondta a Tények Plusz stábjának.

Ez olyan borzalmas fájdalmakkal járt, hogy még a gitárt sem tudta megtartani, így nem volt kérdés, hogy a koncerteket sajnos le kell fújni, és azonnal be kell feküdnie a kórházba.

Mára túlvan az operáción és a korábbi, ínszakadásával járó problémák is megszűntek.

„Ínhüvelygyulladás van az alkaromban és duplájára van az izom dagadva az ujjamban, meg az alkarban. És ezt amúgy is be kellett volna gipszelni"