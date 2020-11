Egy dühöngő beteg – akinek pozitív lett a koronavírus tesztje – szemen köpött egy ápolót egy francia kórházban. Ám a nőnek így is folytatnia kellett a munkát, mert nem számít fertőzöttnek.

Súlyos a helyzet a francia kórházakban, megteltek az intenzív osztályok. Egy marseille-i főorvos azt mondta, az egészségügy az összeomlás szélén áll.

Mivel súlyos ápolóhiány áll fenn, a Covidos személyzetnek is gyakran dolgoznia kell – írta az Origo.

„A normál fertőző osztályon a Covidos ápolóknak is dolgozniuk kell mennyiben enyhe tüneteik vannak. Tegnap láttam egy jegyzőkönyvkivonatot, ebben kijelentették, hogy ha egy ápoló tesztje pozitív lesz, akkor is köteles önkéntesként tovább dolgozni..." – nyilatkozta egy ápolónő a Libérationnak.

A kórházban gyakran elszabadulnak az indulatok és az ápolóknak erőn felül kell teljesíteniük. Egy másik dolgozó döbbenetes esetről számolt be:

„Múlt héten egy koronavírusos beteg levette a maszkját, és leköpött, ekkor megkérdeztem, hogy Covid-pozitívnak számítok-e, mivel a beteg a szemembe köpött. Azt mondták, hogy nem, mert volt rajtam maszk közben"– mesélte az ápoló.