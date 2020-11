A hétfői adatok szerint 151 ember veszítette életét Covid-fertőzésben. Többnyire most is idősebb betegek estek áldozatul, ám az elhunytak között van egy 18 éves fiú is, aki leukémiás volt. Egy 27 éves férfi is elhunyt a vírusfertőzés következtében, ő Down-kórban szenvedett – írja a koronavirus.gov.hu oldalon.

Ezenkívül egy 38 éves férfi is az áldozatok között van, akinek alapbetegsége a magas vérnyomás volt. Egy obstruktív tüdőbetegséggel küzdő 40 éves férfi is elhunyt. Egy 42 éves áldozatnak pedig akut myeloid leukémiája volt.