A felfázás, vagy más néven hólyaghurut egy igen kellemetlen tünetekkel járó betegség. A hólyaghuruttól szenvedő betegek gyakori és sürgető vizelési ingerről, égő, gyakran csípő érzéssel párosuló vizeletürítésről panaszkodnak, vagy az intenzív késztetés ellenére produktum nélküli próbálkozások okozta gyötrelmeiket említik. A felfázás, amellett, hogy kellemetlen tünetekkel jár, gyakran félreértelmezett, sőt elhanyagolt betegség, amit sokszor azért veszünk félvállról, mert rengeteg tévhit övezi. Ezeket fogjuk most lerombolni!

1. tévhit: Csak a nők tudnak felfázni

Annak ellenére, hogy sokkal több nő tapasztalja meg élete során ezt a betegséget, a felfázás nem kizárólag a nők betegsége. A férfiaknál, különösen fiatalabb korban ritkábban alakul ki hólyaghurut, de súlyos szövődményei lehetnek, ugyanis érintheti a mellékheréket, az ondóhólyagot és a prosztatát is.

A felfázás azért gyakoribb nőknél, mert a női medencetájéki szervek sokkal érzékenyebbek, továbbá a nők húgycsöve rövidebb is, ezért ha megbomlik a hüvelyflóra egyensúlya és elszaporodnak a baktériumok, a kórokozók rövidebb úton juthatnak el a húgyhólyagig, ahol máris kialakulhat a hólyaghurut. A baktériumok egyébként a szexuális aktus során is könnyen a húgycsőbe kerülhetnek, de a változókori ösztrogénszint-csökkenés is hajlamosító tényező lehet, mivel emiatt gyengül a húgyúti hámszövet védekezőképessége is.

2. tévhit: Csak hideg időben lehet felfázni

A felfázást leggyakrabban az E. Coli baktérium okozza, tehát a betegség kialakulása nem függ pl. az adott évszaktól. Mégis észrevehető, hogy általában késő ősszel és télen gyakrabban szenvedünk hólyaghuruttól. Ennek oka, hogy a kihűlt medencetájék védekezése a kórokozókkal szemben meggyengül, ehhez hozzájárul még az is, hogy a hideg időben – megfelelő vitaminpótlás hiányában – az immunrendszer védekezőképessége általánosságban is gyengül. Ebben az időszakban tehát érdemes még inkább odafigyelni az egészségünkre, és a megelőzésre koncentrálni.

3. tévhit: A felfázás majd „magától" is elmúlik

Ez ugyan előfordulhat, de amikor a felfázás olyan súlyos tünetekkel jelentkezik, mint az erős, görcsös alhasi és kisugárzó deréktáji fájdalom, magas láz, hidegrázás, illetve véres vizelet, akkor mindenképpen orvosi segítségre van szükség. Ilyen, súlyosabb esetben, főleg kezeletlenül, a hólyaghurutnak súlyos szövődményei is lehetnek, melyek felszálló fertőzésként a veséket is érinthetik, súlyos vesemedence-gyulladást okozva.

4. tévhit: A felfázás csak antibiotikummal kezelhető

Az egyszerű felfázást az egészséges immunrendszer antibiotikum nélkül, némi rásegítéssel képes legyőzni. Ilyenkor bőséges folyadékfogyasztással és gyakori vizeletürítéssel segítünk a baktériumokat kimosni a húgyhólyagból. A kezdeti enyhe tünetek észlelésénél vizelethajtó, és baktériumellenes gyógynövények, növényi alapú gyógyszerek is segítenek meggátolni a baktériumok megtapadását és szaporodását. Súlyosbodó tünetek vagy rendszeresen visszatérő hólyaghurut esetén viszont orvoshoz kell fordulni!

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.