Női lét az űrben: hogyan változik meg egy női asztronauta teste az univerzumban?

Nem tudjuk, hogy Wonder Woman hogyan boldogulna az űrben, de Sunita Williams már biztosan tudja. A NASA veterán űrhajósa több mint 9 hónapot töltött mikrogravitációs környezetben, és ha valaki, hát ő igazán testközelből ismeri a női lét kozmikus kihívásait. Mert igen, hölgyek, az ember lánya nem hagyja hátra a menstruációját csak azért, mert épp az világűrbe költözött. Összeszedtük a női űrhajósok nehézségeit, amikről senki sem beszél.

Ilyen változásokat él át a női test a világűrben.

Forrás: Shutterstock

Űrlányok klubja – Avagy milyen nőként túlélni a súlytalanságot a világűrben?

A súlytalanságban minden egy kicsit más. A víz lebeg, a hajad bohém hullámokban úszik körülötted, és... a menstruációs ciklus is másképp alakul. De nem úgy, ahogy gondolnánk.

A CNN szakértői szerint a mikrogravitáció nem állítja meg a ciklust és a vér ugyanúgy távozik a szervezetből, mint a Földön – csak egy picit több logisztikával. Nincs szó véres, horrorba illő, lebegő cseppekkel: a modern női asztronauták menstruációs kelyhet, tamponokat vagy akár hormonális fogamzásgátlókat használnak, hogy a ciklust befolyásolják vagy teljesen elkerüljék.

A NASA sokáig azt javasolta, hogy a női űrhajósok használjanak folyamatos fogamzásgátlót, amivel leállítható a menstruáció a küldetés idejére. Praktikus, de nem épp természetes. Ráadásul egy űrhajó nem szupermarket: nem pakolhatod meg úgy tampontartalékkal a kabinodat, mintha egy hosszúhétvégére pakolnál be a Balatonra.

A Proactive For Her portál szerint, igaz, hogy a nők egy része inkább ciklusszabályzó szereket szed, viszont sokan mások vállalják a menstruációt az űrben is – mert megoldható. Egy NASA-szintű hulladékkezelő rendszerrel minden megoldható, még a lebegő betétek is.

Sunita Williams űrutazása

De ugye nemcsak a menstruációt viszi magával egy nő az űrbe, hanem az egész testét – és az bizony elkezd furcsán viselkedni, ha elkerül a Földtől több 1000 km-re. Sunita Williams például arról számolt be, hogy a mikrogravitáció gyorsította nála az öregedési folyamatokat: csökkent a csontsűrűsége, az izomtömege, és a hormonrendszere is átalakult. - írja a News24.