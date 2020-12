Nem volt könnyű gyerekkora Sydney van den Boschnak, ugyanis édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak.

,,Soha nem felejtem el azt a napot, amikor anyukám leültetett a kanapéra, majd elárulta, hogy súlyos beteg"- mesélte a Story Magazinnak Sydney.

A 25 éves modell bevallotta, sokszor sírt éjszakánként, mert rettegett attól, hogy elveszíti édesanyját.

A nőnek el kellet távolítani a melleit, de a kezeléseknek hála sikerült meggyógyulnia. Sajnos azonban pár évre rá a petefészkében is daganatot találtak, de ezt is sikeresen legyőzte.

Ez a fajta betegség örökletes, így Sydney tisztában van azzal, hogy őt is utolérheti, hiszen a családban már négy generációt sújtott.

A modell éppen ezért egy vizsgálaton vett részt, amely kimutatja, milyen mértékben hajlamos a daganatos betegségre. Ha ez 80 százalék felett van, akkor tanácsos eltávolítani a melleit, a petefészkeit és a méhét is. Az eredményre még egyelőre várni kell...