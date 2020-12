A menstruációt még mindig sok tabu övezi, sokan kerülik a szexuális együttléteket is ilyenkor, ami szívük joga, amennyiben azért döntenek így, mert nem akarnak és nem azért, mert úgy hiszik, nem szabad. A szexuális együttlét habár igényel előkészületeket, kifejezetten előnyös ugyanúgy, mint a menstruáció alatt végzett mozgás. Persze vannak gyakorlatok, amiket ilyenkor érdemes kerülni. Ezek azok.

Sok kellemetlen tünettel járhat a menstruáció: görcsökkel, puffadással, hangulatváltozásokkal, fáradsággal, hogy magáról a vérzésről ne is beszéljünk. Ezért aztán sokan döntenek úgy, hogy ilyenkor inkább lemondanak az edzésről, pedig a megfelelő gyakorlatok kifejezetten segíthenek könnyebben átvészelni ezt az időszakot, és enyhíthetik a tüneteket.



A testmozgás endorfint szabadít fel, ami elősegíti a jó hangulat elérését és az általános közérzetet is javítja. Emellett az endorfin természetes fájdalomcsillapító, vagyis az edzés enyhítheti a menstruációval járó görcsöket és egyéb fájdalmakat. Hacsak nem kiemelkedően fájdalmas a periódusunk, nincs okunk arra, hogy kihagyjuk a mozgást, de a könnyed testmozgások még ilyenkor is sokat segíthetnek. A séta és a légzőgyakorlatok soka segíthetnek. Azoknak pedig, akiknek nem kiemelkedően fájdalmas a menstruáció, az alábbi gyakorlatok segíthetnek, és felsoroljuk azokat is, amiket viszont érdemes kerülni.



FutásHa a görcsök nem erősek, akkor olyan intenzívebb mozgásba is kezdhetünk, mint a futás. Amire viszont figyelnünk kell, hogy mindig igyunk eleget, és ne siessünk. Kezdjük lassú kocogással, figyeljünk arra, hogy reagál a testünk, majd növelhetjük fokozatosan az intenzitást.

JógaSzámos jógapózról ismert, hogy segíti a vér áramlását, ez pedig megakadályozhatja a véralvadást. Persze nem mindegy, milyen pózokat választunk: maradjunk az alap és egyszerűbb ászanáknál.



PiláteszEzt a mozgásformát a menstruációt megelőző napokon is kifejezetten érdemes űzni, ugyanis segít a test ellazításában, vagyis csökkentheti a görcsöket és az izomfájdalmakat, ezáltal megkönnyíti ennek az időszaknak az átvészelését.



ÚszásAz úszás nem terheli meg annyira az ízületeket és a testet, ezért lehet jó választás menstruáció alatt is, habár nem az első néhány napban. Segít ellazítani a testet, így az esetleges görcsök is elviselhetőbbé válnak.

Kerülendő gyakorlatokA legtöbb esetben többnyire csupán némi módosítás szükséges ahhoz, hogy a mozgást a menstruáció alatt is végezhessük. Habár kifejezetten egyik mozgásforma sem tilos, ám a testünket figyelve néhányat elhagyhatunk az intenzív vérzéses időszakban.



Intenzív kardiovaszkuláris edzésMenstruáció alatt a hormonok miatt sokszor érezhetjük magunkat kifejezetten fáradtnak. Ilyenkor bölcs dolog elkerülni a nagyon intenzív mozgásokat, amelyek a szív-és érrendszert is nagyobb terhelésnek teszik ki.



Nem minden jóga jó ilyenkorHabár a legtöbb gyakorlat bátran végezhető és kifejezetten előnyös ebben az időszakban is, vannak olyan pózok, amiket jobb kihagyni ilyenkor. Ezek pedig a fordított pózok. Az ezek hatására a véráramlásban beálló változás ugyanis nem segít a menstruációs időszak átvészeléséhez és a tünetek, fájdalmak enyhítésében sem.



Figyeljük a testünketMivel minden ember más, a menstruáció is másként megy végbe, ezért a legfontosabb, hogy folyamatosan figyeljük a testünk reakcióit. Ha azt vesszük észre, hogy egy-egy mozdulatsor hatására erősebbé válnak a görcsök, akkor ne ragaszkodjunk feltétlenül az elvégzésükhöz. Célszerű azokat a gyakorlatokat is kerülni, melyek hosszan tartanak, és nagyon intenzívek.