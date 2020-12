A kolozsvári idősotthon 71 éves doktora nem hagyta magukra a betegeket, mikor kitört a járvány. Dr. Szentágotai Lóránt egyedül ápolt 96 beteget, végül ő is elkapta a koronavírust, most kórházban ápolják.

Igazi hősként tekintenek a kolozsvári Theodóra ház idősotthon lakói és dolgozói dr. Szentágotai Lórántra. A 71 éves orvos ugyanis egymaga ápolta a 96 koronavírusos beteget az intézményben. Éjjel nappal dolgozott, alig aludt valamit, erőn felül teljesített, mígnem ő maga is megfertőződött.

Az intézmény igazgatója elárulta, mindig is szívén viseli a betegek sorsát, 26 éve minden reggel ő adagolja ki a lakók gyógyszereit.