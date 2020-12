Eszter és Péter éppen a Balatonra akartak utazni, amikor a lány rosszul lett. Az erős hasi görcsökre fájdalomcsillapítót vett be, de orvoshoz nem akart menni. A showman azonban ezt nem engedte, és Eszter ennek köszönheti az életét. A vizsgálatok után az orvos közölte, ha nem lépnek azonnal közbe, Eszternek órái vannak csak hátra.

"Kiderült, hogy elrepedt a petevezetékem, belső vérzésem van, és mire beértünk a kórházba, már másfél deci vér volt a hasüregemben. Azt mondta az orvos, csak körülbelül két-három órám van csak hátra" - mesélte Hajdú menyasszonya, akit először nem akartak megoperálni a sok kedvezőtlen tényező miatt. A műtét végül jól sikerült, Eszter már otthon lábadozik. Most a lelki traumát próbálják feldolgozni: "25 évesen elfogadni a tényt és szembesülni azzal, hogy méhen kívüli terhességed van és az életed is veszélyben, nem könnyű. Az első kérdésünk természetesen az volt, hogy ha eltávolítják az egyik petevezetékem, lehetek-e még anya. Csak utólag fogtam fel, min is mentünk keresztül. Péter megmentette az életemet. Ha nem veszekszik velem, hogy menjünk be a kórházba, nem élem meg a hétvégét. És amit utána tett értem, amilyen türelemmel és szeretettel ápolt, mintha őt nem érte volna ugyanakkora veszteség."

Hajdú Pétert is nagyon megviselte az eset, mostanra azonban már kicsit megnyugodott: "Most annak örülök, hogy Eszter jól van és mellettem van, nagyon nehéz volt megélni. Ebben a pillanatban a testi és lelki gyógyulására koncentrálunk és bizakodva tekintünk a jövőbe. Az orvosok megnyugtattak, hogy páros szervről van szó, így egy petevezetékkel is lehet kisbabánk."