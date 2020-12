Egy nyári sérülés miatt komoly fájdalmai vannak Demcsák Zsuzsának. A műsorvezető az ünnepek után azonnal elkezdett volna sportolni, ám óvatosnak kell lennie. Először a férje, Krishan kezeli, csak utána kezdhet edzeni.

"Szerintem a légkondicionáló miatt megfázott a vállam, talán be is gyulladt, így nagyon fáj. Most a férjem, Krishan segít nekem a stúdiójában különböző gyakorlatokkal, hogy jobban legyek, aztán jöhet a rendszeres sport" - mondta a Blikknek a Farm VIP háziasszonya.