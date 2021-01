A szombaton századik születésnapját ünneplő tornásznő a kormányszóvivővel közösen jelentkezett be a vakcinainfo.gov.hu oldalra. Szentkirályi Alexandra azt mondta: az, hogy már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni oltásra, azt jelzi, hogy az emberek látják, jelenleg az oltásnak nagy jelentősége van. Az emberek tudják, hogy a járvány megállításához, a normális élethez való visszatéréshez az oltás jelenti a megoldást - hangsúlyozta. Kiemelte: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az oltások rendelkezésre álljanak. Most 79 ezer ember oltására alkalmas Pfizer vakcina van már Magyarországon. Ezzel az oltási tervnek megfelelően már oltják is az arra jogosultakat. Elsőként a "járvány frontvonalában" lévő egészégügyi dolgozók kapták meg az oltást. Csütörtökön pedig megkezdődött a szociális intézményekben élők és dolgozók oltása is. A magyar kormány felkészült arra, hogy ahogy érkeznek a vakcinák, abban az ütemben oltsák az embereket.





A kormányszóvivő továbbra is mindenkit arra bíztat, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon jelezze a szándékát, hogy szeretné kérni az oltást. A regisztráció nem jár kötelezettséggel, de csak azzal tudják felvenni a kapcsolatot a hatóságok, aki regisztrált. A koronavírus elleni oltás önkéntes és ingyenes - emlékeztetett.



Szentkirályi Alexandra úgy értékelt, a járványkezelés közös sikernek tekinthető. A magyar emberek fegyelmezettsége, sokszor lemondása és odafigyelése vezethetett el odáig, hogy jelenleg kontroll alatt tudják tartani a vírust.