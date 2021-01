"Bátorítom az embereket, hogy oltassák be magukat, mert ez most nagyon fontos. Ez most a legfontosabb, hogy a világon mindenki megkapja a koronavírus-vakcinát" - mondta a lapnak 74 éves illuzionosta. Azt is elmondta, hogy sem ő, sem a felesége nem tapasztalt mellékhatásokat.

Uri Geller jelenleg Izraelben él, és nagyszabású dokumentumfilmet készült forgatni az életéről, amit másfél-két év múlva láthat a nagyközönség.