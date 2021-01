Sok nő tapasztalta már élete során, hogy a menstruációt megelőző napokban nem érzi jól magát. Ilyenkor sokszor azt mondják ránk, hogy hisztisek vagyunk, pedig a PMS sokkal több, mint női hiszti. A premenstruális szindróma tünetei szerteágazóak, eddig már több mint 150 válfaját írták le.

Ha te is kifordulsz magadból ilyenkor, ez azért van, mert a szervezetedben megbomlik a menstruációs ciklust vezérlő hormonok egyensúlya. Ezeken a napokon jellemző tünet lehet a mellfeszülés, a fejfájás, az alhasi görcs, a labilis hangulat, a túlérzékenység, az ingerlékenység, a koncentrációs nehézség, a tartós rosszkedv, de gyakori a farkaséhség és a szexuális vágy csökkenése is.

Cikkünkben összeszedtünk néhány tuti tippet, amikkel te is tehetsz a PMS kellemetlen tünetei ellen:

1. Hatékony stresszoldásA stresszt nem mindig lehet elkerülni, azonban törekedni kell arra, hogy csökkentsük a belső feszültséget. Találd meg a te is a stresszoldás tökéletes módját: sportolj, sétálj, aludj, meditálj, vagy csinálj bármit, a lényeg, hogy jobban érezd magad a bőrödben!

2. Mozogj rendszeresen!Próbálj meg egy kicsit mozogni minden nap, de legalább heti háromszor. Már napi 15-20 perc mozgás is sokat segíthet: nem kell, hogy rögtön maratont fuss, elég, ha sétálsz egy nagyot. A testmozgás endorfint, azaz boldogsághormont termel, így búcsút inthetsz a lehangoltságnak.

3. Szokj le a cigiről és a kávéról!Egyes kutatások szerint a koffein erősítheti a PMS tüneteit, így a menstruáció előtti napokon érdemes csökkentened a kávéadagodat. Ugyanez a helyzet a cigarettával is, a dohányzás ugyanis hozzájárulhat a PMS-tünetek erősödéséhez. Ennek két oka van: egyrészt a cigi befolyásolja bizonyos hormonok működését, másrészt csökkenti a D-vitamin jelenlétét a szervezetben.

4. Kerüld az alkoholt!Kerüld az alkoholfogyasztást, a pia ugyanis hullámzó kedélyállapotot okozhat és erősítheti a lehangoltság érzését.

5. Csökkentsd a sófogyasztást!A menstruáció előtti héten érdemes kevesebb sót fogyasztani, a nátrium ugyanis fokozza a folyadék-visszatartást, és kellemetlen puffadáshoz vezethet. Tehát ha megkívánsz egy tányér finom, meleg levest, ne a zacskós verziót válaszd: az előre csomagolt készételekben ugyanis rengeteg a só!

6. Étkezz egészségesen!A menstruációt megelőző napokban leginkább szénhidrátot és édességet kívánunk, de a jóllétünk érdekében érdemes egy kis önfegyelmet gyakorolni, és egészségesebben étkezni. Kerüld ilyenkor a gyorsan felszívódó szénhidrátok és cukrok fogyasztását, a zsírban gazdag ételeket szintúgy.

Ha lehet, egyél minél több rostban gazdag élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, valamint teljes kiőrlésű gabonát. Növeld a folyadékbevitelt, továbbá szedhetsz magnéziumot, kalciumot, E- és B-vitamint is, ezek együttese ugyanis segít leküzdeni a kellemetlen érzelmi tüneteket.

Próbálj meg olyan ételeket enni, amelyek kielégítik a vitaminszükségleted:B-vitamin és a magnézium

A spenót és más levélzöldségek vitamin- és ásványianyag-tartalma magas, ezért fontos sok zöldséget fogyasztani ebben az időszakban. A teljes kiőrlésű pékáruk szintén gazdagok B6-vitaminban és magnéziumban.

E-vitamin és vas

A tojás és a diófélék sok E-vitamint tartalmaznak, így ezeket is érdemes fogyasztanod. A vörös húsokban, szárnyasokban és belsőségekben nagy mennyiségben található B6-vitamin és vas: utóbbi rendkívül fontos a menstruációs problémák megelőzésében.

C-vitamin

A citrusfélék a magas C-vitamin-tartalmuk, az olívaolaj pedig E-vitamin-tartalma miatt nagy segítség lehet a PMS tüneteinek enyhítésében. A kagyló és a rák magnéziumban és más ásványi anyagokban is gazdag, de ha ezeket kevésbé szereted, az aszalt gyümölcs ugyancsak jó választás.

+1 A fenti tippeken kívül keress a patikában olyan vény nélkül kapható, gyógynövényalapú készítményt, illetve vitaminkomplexet, amely segíti a PMS tüneteinek csökkentését.