A budapesti főorvosnak és csapatának már nagy gyakorlatuk van a műtétben, azonban tetőtől talpig speciális védőruhába öltözve, minimális asszisztenciát igénybevéve még nem hajtottak végre ekkora beavatkozást.

"Semmi különös nincs abban, amit csináltunk, mi a gyógyításra esküdtünk fel, így csak a dolgunkat végeztük" – mondta a kórház főigazgatója, dr. Andréka Péter.

"A bácsi a kezelése alatt végig nagyon együttműködő volt, minden orvosi utasítást pontosan betartott. Már a beavatkozás előtt kiderült róla, hogy Covid-pozitív, így szerencsére mi is fel tudtunk készülni az ebből a szempontból speciális helyzetre. Szerencsére a vírusfertőzés tünetei nem igazán jöttek ki rajta, mindössze a tesztjéből tudtuk, hogy a szervezetében van a kórokozó"

– folytatta a világhírű szívspecialista.

"Nagyon komoly védőfelszerelést öltött mindenki magára, aki a műtőben tartózkodott. Azt, hogy ez pontosan miként néz ki, a járványvédelmi előírások precízen megszabják. Ezen kívül a lehető legkevesebben voltunk a műtőben, mindössze heten. Más esetben ilyenkor bejöhetnek kollégák és tanulók is, hogy megnézzék a beavatkozást. Ez azonban most szigorúan tilos volt. A betegen úgynevezett katéteres aortabillentyű-beültetést hajtottunk végre, amit ma már szerencsére nevezhetünk rutinbeavatkozásnak is. Mivel semmi szövődménye nem volt a páciensnek, így nyugodt szívvel haza merjük engedi a hét végén.

Igazság szerint a beavatkozás miatt akár hamarabb is hazamehetett volna, de pont a Covid miatt bent tartottuk megfigyelésre. Mondtam is neki, hogy ő itt töltötte a karanténidőszakot, és nem otthon"

– tette hozzá a főigazgató, aki maroknyi csapatával folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több ember életben maradjon.