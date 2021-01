A termékeny korú nők nemi működése ciklusos rendben zajlik, amelyet a hormonok összehangolt működése szabályoz. A folyamat központi irányítását az agyban termelődő, a petefészkek működését ösztönző hormonok végzik. Hatásukra a petefészkekben nemi hormonok – ösztrogén és progeszteron – termelődnek, amelyek a ciklust is szabályozzák.

A menstruációs ciklus azonban viszonylag könnyen felborulhat, hiszen a legkisebb változásra is érzékenyen reagálhat. A zavarnak sokszor fizikai okai vannak – pl. ciszták, miómák, hormonzavar –, de a probléma nem egyszer lelki hátterű, illetve okai az életmódban keresendők.

Milyen a normális, szabályos ciklus?

A havi vérzések kezdetének ideje, vagyis a menarche ma Magyarországon átlagosan 12,6 éves korra tehető. Amennyiben 18 éves korig nem jelentkezne a menzesz, akkor azt kórosnak tekintjük. űa vérzés eleinte általában rendszertelenül, 4-6 hetenként ismétlődik, de egy-másfél évvel az első menstruációt követően már csak a 22 napnál nem rövidebb és a 34 napnál nem hosszabb ciklusokat tekintjük normálisnak.

Mit nevezünk cikluszavarnak?

Cikluszavarnak számít, ha a két menstruáció között eltelt idő rövidebb mint 21, vagy hosszabb 35 napnál, valamint, ha 24 óránál tovább áll fenn erős vérzés, illetve ha maga a menstruáció hét napnál tovább tart. Ide tartozik az is, ha a menzesz 3 hónapnál hosszabb ideig kimarad, vagy ha erős fájdalommal, görcsökkel jár együtt.

A cikluszavar okai

Ahogyan említettük, a cikluszavar hátterében fizikai elváltozások, betegségek is állhatnak, tehát mindenképpen ki kell vizsgáltatni. Ha a nőgyógyász nem talál semmi bajt, akkor az életvitelünkben is kereshetjük a probléma okát. A stresszes életmód, a nem megfelelő táplálkozás, a túlzásba vitt diéta és az erőteljes fizikai aktivitás mind a ciklusunk rendjének felborulásával járhat.

Mit tehetünk, ha nincs fizikai elváltozás a cikluszavar hátterében?

Ha úgy véljük, hogy erőnkön felül sportolunk, érdemes egy kicsit visszavennünk, és ugyanez igaz a diétázásra is. Ha túl keveset eszünk, vagy valamely makrotápanyagot – jellemzően a szénhidrátot - teljesen mellőzzük az étrendünkből, az negatív hatással lehet a ciklusra, ahogyan a kóros soványság (anorexia) is, amely a menstruáció teljes elmaradásával járhat.

Ha a fentiek egyike sem igaz ránk, akkor érdemes a napi szokásainkat is megvizsgálnunk. A koronavírus-járvány okozta félelem és a korlátozások miatt a 2020-as év a szokásosnál is stresszesebb volt, és minden bizonnyal 2021 kezdete sem lesz könnyebb. Ha túlságosan aggódó típus vagy, érdemes segítséget kérned, esetleg relaxálnod, ha pedig folyton pörögsz és teljesíteni akarsz, itt az idő a lassításra, vagy egyenesen az életed újratervezésére.

Az életmódbeli változtatások mellett bizonyos gyógynövényi hatóanyagokkal is megtámogathatod a menstruációs ciklusodat. A barátcserje például hormonmentes alternatívát kínál a cikluszavarok rendezésére, a gyógynövény termésének hasznos összetevőit tartalmazó gyógyszer a patikában vény nélkül is kapható.