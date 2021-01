Egy kutatás eredményei alapján összefüggés van a nyálban található magas vírusszint és a későbbi kórházi kezelés vagy halál között - írja a Science.

Dr. Rusvai Miklós víruskutató szerint azonban ezek a kutatások egyelőre nagyon frissek.

"Amennyiben ez az eredmény bizonyságot nyer, valóban segíteni fog a kezelés tervezésében. A vizsgálatot végző orvos ugyanis tudni fogja, hogy milyen kezelés szükséges a pácienseknek" - nyilatkozta a Ripostnak a víruskutató,

Dr. Rusvai azt is hozzátette, hogy ehhez az is szükséges, hogy nagyon gyorsan rendelkezésre álljanak a teszt eredmények. Emellett nem elég a pozitív eredményű teszt, mennyiségi vizsgálatra is szükség van.

A professzor szerint, ha a vírus a nyálban megjelenik, akkor a véráramba is bekerülhetett.

"Mivel az orrüreg és szájüreg egymással kapcsolatban van, ha a vírus az orrüregben szaporodik, akkor a szájban is jelen van" - magyarázza Rusvai, aki szerint ezért fontos tudni a vírus mennyiségét is.