Az encsi idősotthonban tesztelték le a 105. életévét taposó Magdus nénit, így derült ki, hogy elkapta a koronavírust, tünetei ugyanis nem voltak. Ekkor családja és az otthon dolgozói nagyon megijedtek. Viszont az idős hölgynél szerencsére továbbra sem jelentkeztek tünetek.

„Édesanyám 100 éves koráig, amíg be nem került az otthonba, mindennap megivott egy korty házi készítésű pálinkát. Soha nem is fájt a torka, mindig azt mondta, hogy ez vírusölő. Nagyon megijedtünk, amikor elkapta a koronavírust, de szerencsére ő ezzel a kórral is megbirkózott. Semmilyen tünet nem jelentkezett nála, még láza sem volt. Szilveszter előtt megengedték, hogy tíz percre bemenjek hozzá védőruhában. Még akkor is viccelődött, azt mondta nekem, hogy ő intézte el, hogy bemehessek hozzá" – mesélte a Borsnak a néni 72 éves lánya, Laczkó Emilné Magdolna.

Az asszony már túlvan a betegségen, azóta az idősotthon lakóit és a dolgozói is beoltották.