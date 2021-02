Aki odafigyel az étkezésére az tudja, hogy nem csak az fontos, hogy változatosan együnk, hiszen így kerülnek a megfelelő tápanyagok a testünkbe, de az is, hogy a legjobb időpontban vigyük be a táplálékot. Mint tudjuk, a reggeli is borzasztóan fontos, habár a legtöbbször kihagyott étkezés. Az ebédet sem szoktuk halogatni, de ha vacsoráról van szó, akkor kissé lustábbakká válunk. Előfordulhat, hogy csak későn ülünk le elfogyasztani a nap utolsó étkezését, és hajlamosak vagyunk arra is, hogy harapnivalókat együnk az igazi étkezés előtt.

A késői vacsora és az azelőtt elfogyasztott csemegék károsak lehetnek az egészségünkre. Általában este 7 óra körül a legideálisabb, ha másnap energikusak és aktívak szeretnénk lenni. Csodákat tehetünk a testünkkel, ha nemcsak arra figyelünk, hogy a megfelelő táplálékot fogyasszuk, hanem arra is, hogy mindezt a megfelelő időpontban tegyük.

Jó hatással van az emésztésreAz emésztési problémák megkeseríthetik az emberek életét, és habár nagyon sok minden befolyásolhatja, a vacsora elfogyasztásának időpontja is okozhat benne zavart. Ezért fontos a megfelelő időt hagyni a szervezetünknek a lefekvés és a vacsora között arra, hogy elvégezze ezt a folyamatot, egyébként puffadás, gyomorfájás és savas reflux is kialakulhat.

Csökkenti a cukorbetegség kockázatátA késő esti vacsora hajlamosít az elhízásra, és a 2. típusú diabétesz kialakulására. Ha túlságosan sokáig várunk az evéssel, az hiperglikémiával, vagyis a vércukorszint emelkedésével jár, ami reggelig megmarad. Ha ezt el akarjuk kerülni, az esti és a reggeli étkezés között legalább 8-10 órának kell eltelnie, és ha lehet, ne a reggelit késleltessük, ugyanis az szintén negatív hatással van a szervezetre. Ha időben fogyasztjuk el a könnyű vacsoránkat, annak viszont számos kedvező élettani hatása van, erre figyeljünk inkább.

Javítja az alvás minőségétNem véletlenül mondogatják sokan, hogy teli gyomorral nehéz jól aludni. Ha túlságosan későn fogyasztjuk el a vacsoránkat, a szervezetünk sokáig marad készenléti állapotban, ami nehezíti az elalvást, lenyugvást.

A szív-és érrendszer egészségét is támogatjaA szív-és érrendszer egészségére kiemelten érdemes odafigyelni. A legfontosabb természetesen az, hogy mit fogyasztunk, de a késői vacsora is megterheli. Minél későbbre tolódik az étkezés, annál veszélyesebb: növeli a magas vérnyomás és a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. Az evés ugyanis stresszhormonokat termel, amely miatt nem kerül nyugalmi állapotba a szervezet. Ha tehetjük, ne halasszuk, de ne is hagyjuk ki az étkezést.

Segít a fogyásbanEz az az érv a korai vacsora mellett, amelyet talán mindenki hallott már. Ha időben fogyasztjuk el a napi utolsó étkezésünket, az elősegíti a test számára az étel jobb felhasználását. Könnyebben emésztődik meg, ami segíti az anyagcserét és az étel energiává alakítását.