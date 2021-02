A keddi operatív törzs sajtótájékoztatójánt Müller Cecília is bejelentette, majd a OGYÉI honlapján is közzétették a tájékoztatót, miszerint a krónikus betegeket nem oltják be az orosz vakcinával.

A honlapon részletesen ismertették, hogy nem javasolt a védőoltás beadása:

krónikus vesebetegség vagy májbetegség, illetve endokrin betegségek esetén

jelentős pajzsmirigyproblémák, nem megfelelően kezelt cukorbetegség,

súlyos vérképzőszervi betegségek, epilepszia és más központi idegrendszeri betegségek,

akut koronária szindróma és akut agyi keringési történés, szívizomgyulladás, szívbelhártyagyulladás, szívburokgyulladás.

autoimmun betegségben szenvedők

rosszindulatú daganatos betegség esetén

Ezentúl a terhes és szoptató édesanyák sem kaphatják meg az orosz védőoltást, valamint a 18 év alattiak sem, mert – hasonlóan a többi oltóanyaghoz – még nincs elég adat arról, hogy hogyan hatna rájuk - írja a Blikk.

Az ismertetőben arról is beszámolnak, hogy a második adag oltás nem javasolt, ha az első adag után súlyos szövődmények (anafilaxiás sokk, súlyos, az egész testre terjedő allergiás reakció, görcsök, 40 °C-nál magasabb láz, stb.) jelentkeznek. Fontos megjegyezni azt is, hogy a vakcinát nem adják be, ha valakinek 37 °C felett van a testhőmérséklete. Az oltás előtt a helyszínen minden alkalommal testhőmérsékletet mérnek.

A Szputnyik V mellékhatásai a tájékoztatóban leírtak szerint hasonlóak a többi Covid-19 elleni védőoltáséhoz: előfordulhatnak rövid ideig tartó influenzaszerű tünetek, például a hidegrázás láz, ízületi fájdalom, izomfájdalom, gyengeség, valamint az injekció helyén duzzanat alakulhat ki.