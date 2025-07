Így festett Anna Wintour lemondása után az első nyilvános megjelenésén

Wintour évtizedeken át szimbóluma volt a Vogue márkának: sokan úgy vélik, különös egybeesés van lemondása és Az ördög Pardát visel 2. részének megjelenése között. Az egykori főszerkesztő korábban nyilatkozott a film 1. részéről, vagyis az állítólag róla megformált Miranda Priestlyről is. Anna Wintour 1995 óta tölti be a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum Costume Institute gálájának elnöki tisztségét, és neki tulajdonítják, hogy a Met-gálát a nemzetközi szórakoztatóipar és a divat legkiemelkedőbb eseményévé formálta. A Condé Nast - amelynek továbbra is a tartalomigazgatója marad - korábbi közleménye szerint Wintour hivatali ideje alatt több mint 400 millió dollárt – körülbelül 290 millió fontot – gyűjtött adományként a múzeum számára.